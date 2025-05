Prima Vieira

Il primo uomo, il primo ex interista da battere sarà Vieira. Mica facile: domenica al Maradona arriva il Genoa di Patrick, un camaleonte francese, un’icona del ruolo del centrocampista che ai tempi dello scudetto 2022-2023, nel corso della pausa per il Mondiale trascorsa in Turchia, strappò sorrisi e applausi a Spalletti: anche il suo Crystal Palace era in ritiro ad Antalya e i due si incontrarono. Vieira predestinato: c’era da aspettarselo, ma lo ha anche confermato. Non era facile. Quest’anno ha stravolto il Genoa: è arrivato a novembre con la squadra in caduta libera e ora è in pace col mondo. Salvo da un po’ e sereno grazie alla regolarità: 7 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte nella sua prima da subentrato. Giocando un ottimo calcio, equilibrato e mai di rinuncia. Ha trasferito mentalità e personalità, è a 39 punti (+13 sulla terzultima): all’andata, sotto per 2-0, il Genoa sfiorò il pareggio a più riprese sbattendo addosso a Meret. La Serie A lo ha scoperto anche da allenatore e il suo nome comincia a essere accostato anche ai club nel giro delle coppe.