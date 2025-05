Un pressing fortissimo. E, soprattutto, ricchissimo. L'Al Hilal fa tremendamente sul serio per Simone Inzaghi , ed è pronto a ricoprire d'oro il tecnico dell'Inter con una proposta da 50 milioni di euro netti per due stagioni. Cifre che farebbero vacillare chiunque, ma c'è da sottolineare un aspetto: la trattativa non è affatto chiusa, e la dirigenza nerazzurra è pronta a rilanciare. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

"La partita tra Simone Inzaghi e l'Al Hilal è aperta. Ma l'Inter non la sta giocando. Di più: fosse per il club nerazzurro la partita proprio non andrebbe in scena, il fischio d'inizio non ci sarebbe mai stato. L'esito non è scontato, perché in ballo ci sono tanti soldi, implicazioni familiari e una variabile che può determinare il futuro, ovvero il risultato della finale di Champions. Ma una cosa si può dire con certezza: il tema del futuro di Inzaghi per l'Inter non esiste, sulla panchina di domani la scelta sarebbe comunque lui, a prescindere dall'esito della finale di sabato col Psg".