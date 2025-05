"Nemmeno il sogno della Champions a cinque giorni di distanza basta per blindare la posizione di un allenatore. Prima la sera più importante, poi il chiarimento con la società. Così Simone Inzaghi ha delineato i prossimi passaggi, parlando alla Pinetina nel Media Day verso la finale di sabato a Monaco di Baviera tra Inter e PSG ". Apre così l'articolo de La Stampa in merito al tema legato al futuro di Simone Inzaghi all'Inter.

"La sensazione è che, al di là delle garanzie per la sua posizione contrattuale (prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2026), invochi una rosa ancora più attrezzata, in particolare in attacco. Il cammino in Champions ha portato quasi 150 milioni, quindi Oaktree può investire. Inzaghi inoltre è stanco di avvertire un clima nel quale vincere uno scudetto all’Inter viene considerato un atto dovuto", aggiunge il quotidiano.