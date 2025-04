Il tecnico schiererà la formazione titolare, ma in panchina ci sono giocatori pronti a dare il loro contributo a gara in corso

"Chi a Monaco c’era, ha indicato la via per il bis: la lucidità di Acerbi in marcatura su Kane, la regia movimentista di Calhanoglu, l’intesa della ThuLa che ha illuminato la notte dell’Allianz con quel tacco più esterno da cinema. In panchina ci saranno altri assi da calare. Da Frattesi, l’uomo che ha sbancato lo stadio del Bayern, ad Arna, il bomber di scorta che ha medie alla Kane: un gol ogni 98 minuti Marko, uno ogni 95 Harry. Mica male", scrive La Gazzetta dello Sport.