Gasperini e Inzaghi, dunque, non si amano da quel momento. Prosegue il quotidiano: "Il primo non le manda a dire. Il secondo, quando chiamato in causa, non si tira indietro nel rispondere. Paradossalmente, il clima si è calmato proprio in concomitanza con il filotto interista. Forse perché tutte quelle vittorie sono state meritate, con poco di cui recriminare. Insomma, è come se l’impianto di gioco che Simone ha costruito nei suoi anni di lavoro alla Pinetina sia una sorta di kryptonite per il gioco e la struttura dell’Atalanta marchiata Gasp. Con la particolarità che entrambi hanno come marchio di fabbrica la difesa a 3. Tutto il resto, però, si sviluppa in maniera differente".