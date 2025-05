Un ex presidente di Inzaghi amava raccontare che il calcio non è come le bocce, non conta mica arrivare vicino al risultato, conta solo alzare i trofei alla fine. Andatelo a dire a chi era a San Siro ieri sera, non vi darà mai ragione. Mai. Mai come le volte in cui Inzaghi s’è seduto in panchina ieri sera. “Salta con noi, Simone Inzaghi”, cantava la curva Nord alla fine della partita. E lui s’è messo a saltellare dalla gioia. E’ la vittoria di Inzaghi, questa, secondo allenatore della storia dell’Inter – dopo il Mago Herrera, appunto - a centrare due finali di Champions.