"E non è un caso se domenica a Venezia, dopo la buona partita di Asllani — una reazione dopo le difficoltà contro il Milan in Supercoppa dove era entrato a freddo — è arrivata la difesa con toni decisi del regista albanese da parte di Inzaghi, quasi una controffensiva stile Mourinho. Mai come adesso il tecnico ha bisogno di tutti i suoi riservisti e Asllani dovrà rimpiazzare Calhanoglu probabilmente fino al derby del 2 febbraio. Con Mhikytarian fuori (potrebbe rivedersi domenica) il tecnico punta ancora su Zielinski mezzala, visto che per far giocare Frattesi dovrebbe dirottare Barella a sinistra. Lo scontento dell’azzurro, alimentato dal suo entourage, potrebbe quindi aumentare: resta il fatto che fino a fine mese, quando il centrocampo dovrebbe essere tornato a regime, Frattesi non si muoverà".