Reti a San Siro, record a un passo: così Inzaghi ha costruito una macchina da gol

“Una macchina da gol che in Italia nessuno riesce a fermare da quasi due anni. In Serie A sono 37 le partite consecutive in casa che l’Inter ha messo in fila segnando almeno un gol, aprendo la striscia sul finire della stagione 2022/23 e tenendola in vita fino al campionato in corso dopo averla alimentata l’anno scorso nella conquista della seconda stella. L’ultima volta che Lautaro e compagni sono rimasti a secco a San Siro risale al 15 aprile 2023, nella sconfitta per 1-0 contro il Monza, in quello che è stato l’ultimo scivolone prima di cominciare la cavalcata verso un appuntamento spartiacque nella gestione di Inzaghi, ossia la finale di Champions a Istanbul di due stagioni fa. Domani contro il Cagliari l’obiettivo è di portare il contatore a 38 anche per continuare l’inseguimento al Lille, che attualmente in materia - nei cinque principali tornei d’Europa - è l’unica formazione con una striscia casalinga più lunga (39 partite con almeno un gol all’attivo), avviata contro lo Strasburgo in Ligue 1 nel febbraio 2023.