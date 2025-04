Bastoni 7 - Olise è materiale infiammabile, ne viene fuori alla grandissima. Manda in porta Carlos, poi lo innesca perfettamente sul gol del vantaggio, chiude in ritardo su Muller-gol.

Barella 8 - Questa entra di diritto nella top 3 delle migliori prestazioni della sua carriera. Esemplare in ogni giocata, una sicurezza tecnica quasi abbagliante.

Carlos Augusto 7,5 - Non fai in tempo a sottolineare il gol fallito che arriva il cross per il vantaggio. Bravissimo nella doppia fase, aiuta Bastoni su Olise e alla fine va a servire un gioiello a Frattesi.