"Inzaghi ha parlato a lungo alla squadra, nelle ultime ore. Ha chiesto con forza di tenere la testa sulla partita di oggi, ha sottolineato l’importanza dello snodo, ha anche spinto i suoi a non pensare ai risultati altrui. Vuole restare sul pezzo, l’allenatore. E un messaggio non banale mandato alla squadra è anche quella della conferma di Dumfries: se le indicazioni della vigilia saranno confermate, l’olandese sarà ancora titolare. L’esterno è in diffida, tra una settimana c’è il derby. Ma Lecce non vale meno, in termini di classifica", spiega la Rosea.