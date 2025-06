Giornata decisiva per il futuro della panchina dell'Inter, con il tanto atteso vertice tra la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi che definirà le prossime strategie del club.

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico piacentino avrà un particolare sassolino da togliersi dalla scarpa: "Inzaghi ha chiuso la stagione teso e agitato. Si è sempre sentito sul banco degli imputati ad ogni caduta. Come se la critica lo ritenesse sempre l'unico colpevole, trascurando il fatto che solo grazie al suo lavoro è stata alzata l'asticella delle ambizioni, nonostante i suoi mercati si siano chiusi con un attivo in tripla cifra, a differenza di quelli delle rivali in pesante passivo.