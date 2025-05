"La Lazio e Pedro gelano Inzaghi. Doppia rimonta nel segno del fuoriclasse spagnolo. Baroni ha dato forse l’ultima spinta al Napoli verso lo scudetto. Destino crudele per Simone davanti alla squadra della sua vita. È una delusione profonda per l’Inter: aveva il match ball per tornare davanti e piazzare il sorpasso in volata, lo ha fallito, giocando male e senza approfittare della buona sorte. Due volte in vantaggio sfruttando i calci piazzati, due volte riacciuffata".