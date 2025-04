"Non il modo migliore per avvicinarsi all’impegno Champions. Inzaghi vestirà i panni del pompiere per spegnere i focolai che seguiranno questo inciampo. Si parlerà dei suoi cambi, interpretati dal vice Farris, di Dimarco uscito sullo 0-2, di Calhanoglu uscito sull’1-2 (non di Lautaro, per favore, uscito col turco, dopo avere sbagliato due gol clamorosi), la colpa cadrà sulle sue spalle più che sui meriti di Chivu, bravo con 3 sostituzioni a riscrivere la sua squadra sgrammaticata sulla fascia destra nel primo tempo (e per l’occasione a specchio sull’Inter)".