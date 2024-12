Riyadh, ci risiamo. Per il terzo anno consecutivo l’Inter è pronta a volare in Arabia Saudita per contendersi la Supercoppa Italiana. Come nella passata stagione il format prevede la partecipazione di quattro squadre: Inter-Atalanta è la prima delle due semifinali, e si disputerà giovedì 2 gennaio 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, il teatro del trionfo della passata stagione. Nell’altra sfida, in programma il 3 gennaio, si affronteranno Juventus e Milan. La finale tra le vincenti delle due semifinali è in programma nello stesso impianto, lunedì 6 gennaio 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana).