Condò: “Dalla tattica alla psicologia, Gasperini e Inzaghi a confronto”

L'Atalanta si trova in un punto in cui non si è mai trovata e ha la responsabilità di credere nel titolo: "Non era mai successo che a dieci partite dalla fine la vetta della classifica fosse così vicina, e siccome questo — per quanto negato — era un progetto fissato all’indomani della vittoria in Europa League, ciò che sta accadendo è emozionante ma non imprevisto".