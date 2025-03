Gli allenatori di Inter e Atalanta non si amano di certo: stasera sarà un motivo in più per provare ad acciuffare tre punti in chiave scudetto

Daniele Vitiello Redattore/inviato 16 marzo 2025 (modifica il 16 marzo 2025 | 12:02)

Inzaghi e Gasperini sono e saranno sempre così distanti. Lo dice la loro storia, nella quale trovano riscontro situazioni che hanno portato i due a non amarsi. Le rispettive idee di gioco hanno anche punti di contatto, ma poco conta. Su loro due si sofferma la Gazzetta dello Sport a poche ore da Atalanta-Inter. Si legge nel focus: "Oggi lo scontro diretto si vive così, sul filo sottile dei nervi tra due panchine che non si amano poi troppo: è colpa di vecchie ruggini che tornano sempre a galla. Il ruvido Gasp contro il più mite Simone, un “picconatore” convinto contro un aziendalista dichiarato. Il rispetto non mancherà, ma l’amicizia è un’altra cosa.