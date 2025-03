Non scopriamo di certo oggi che Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini viaggiano su due binari perfettamente paralleli. Per tanti motivi, inclusi quelli che riguardano la gestione dello spogliatoio. Si tratta di due approcci opposti, che a dire il vero hanno entrambi i loro vantaggi. Anche perché i risultati arrivano per entrambi. C'è un gesto in particolare, sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia la differenza tra i due: