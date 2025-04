"Inzaghi non incassa più. Non incassa e basta. Incassa e risponde, perché così ha capito che è più giusto fare. Del cambio di passo sul piano della comunicazione, s’è già detto e scritto molto a proposito dell’allenatore dell’Inter. Ed è una svolta non a caso arrivata dopo la vittoria della seconda stella, che certo ha cambiato lo status del tecnico in ogni direzione: la conferenza pre Bayern è stata senza precedenti per veemenza, ma non è stata certo il primo episodio di questa stagione in cui il tecnico ha voluto puntualizzare e ribattere", sottolinea La Gazzetta dello Sport.