Un enigma indecifrabile per qualcuno. Un ostacolo complicatissimo, per altri. Un vero e proprio incubo, per altri ancora. Simone Inzaghi in questi anni sta risultando indigesto a tanti suoi colleghi, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il rischio mal di testa è altissimo, considerando tutti coloro che a ripetizione hanno provato a risolvere il rompicapo senza riuscirci. Nel suo quarto anno alla guida dell'Inter, Simone Inzaghi è diventato l'incubo di suoi molti colleghi come ha confermato anche la semifinale di Supercoppa in cui Gian Piero Gasperini, con la sua Atalanta, ha rimediato la settima sconfitta consecutiva di un filotto cominciato oltre due anni fa in campionato".