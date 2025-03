Domenica a San Siro arriva l'Udinese e la strategia di Simone Inzaghi sembra chiara: ovvero schierare, al netto delle assenze, i giocatori più esperti, i cosiddetti "senatori" della squadra. Tra questi ci sono Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan, tutti titolari nonostante l'età avanzata, che sommata raggiunge i 144 anni. "E se Correa non fosse rimasto due settimane ad allenarsi ad Appiano e - soprattutto - non ci fosse di mezzo il derby di Coppa Italia - probabilmente Inzaghi avrebbe fatto ricorso pure a Marko Arnautovic", sottolinea Tuttosport .

"Inzaghi deve gestire tre competizioni e sa bene quanto in primavera sia più la testa che i muscoli a far girare le gambe. Vero è che l’allenatore è il primo a sapere che la rosa in estate andrà rinnovata e “rinfrescata”, però questo non è argomento di attualità ad Appiano dove proprio i senatori restano architrave di questa Inter. Che sarà pure la squadra dall’età media più alta in Champions, alzi però la mano chi in questi mesi ci ha fatto caso vedendola giocare".