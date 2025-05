"La signora, qualche giorno fa, è infatti volata a Riad accompagnata da un agente e da un paio di avvocati per studiare la città e visitare le strutture dell’American International School dove potrebbero essere iscritti i figli della coppia (Lorenzo e Andrea) nel caso in cui arrivasse la fumata bianca con gli arabi".

"Indiscrezione che cementa l’ottimismo che si respira a quelle latitudini per un colpaccio che rilancerebbe l’appeal di tutta la Saudi Pro League. Però, come già sottolineato, nessuna decisione è stata presa. Spartiacque sarà la settimana dopo Monaco quando Inzaghi incontrerà l’Inter. Quasi superfluo sottolineare che vincere o meno la Champions rappresenterebbe per Inzaghi uno spartiacque fondamentale".