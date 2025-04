Si rivedranno dal 1' Sommer, Pavard, Acerbi e Calhanoglu (per Martinez, Bisseck, De Vrij e Asllani). Carlos Augusto e Frattesi prenderanno il posto dei due squalificati, mentre Arnautovic in attacco rimpiazzerà l’evanescente Taremi. Sarà fondamentale il rendimento dei leader, uno dei quali è senza dubbio Lautaro Martinez. "Il capitano è costretto agli straordinari a causa dello scarso rendimento di Correa e Taremi e pure dall’infortunio di Thuram, che continua a lavorare in ottica Barcellona. Il francese sta meglio, c’è un leggero ottimismo per il suo recupero, anche se è difficile ipotizzare che mercoledì, in caso di convocazione, possa essere al top. Lautaro dopo una prima metà di stagione in chiaroscuro, complici le poche vacanze post Copa America e la scarsa preparazione che lo hanno fatto rendere meno a metà fra agosto e dicembre, da inizio 2025 ha cambiato marcia. Ha subito segnato nella finale di Supercoppa italiana, anche se poi si è imposto il Milan in rimonta, in Champions è stato un fattore decisivo (fra ultime gare della prima fase, ottavi e quarti, 5 presenze e 6 reti) e in Serie A ha trovato maggiore qualità, con prestazioni di grande qualità al di là dei gol segnati (6 in 15 gare). La scorsa annata in A segnò 24 reti, vincendo la classifica dei marcatori, oggi è a 12. Tutta l'Inter gli chiede un ultimo sforzo", chiosa il quotidiano.