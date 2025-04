"Simone ha studiato la terapia. Pronto il piano di emergenza: allentare la tensione, ritrovare le energie mentali e fisiche, recuperare gli infortunati. Oggi, alla ripresa dei lavori, Inzaghi parlerà alla squadra cercando di stuzzicarne l’orgoglio e fare blocco nel momento più difficile della stagione. «Dobbiamo essere più forti delle sconfitte e delle critiche», il senso del discorso. Mantenere la calma e non sprecare energie nervose. Al tempo stesso inviterà tutti a cancellare gli alibi, lo ha fatto replicando anche un po’ stizzito dopo la sconfitta a chi ha tirato in ballo la stanchezza della squadra, apparsa evidente. Il tecnico si concentrerà sugli errori, anche gravi, commessi contro il Milan. Ma ricorderà a tutto il gruppo il percorso fatto sin qui, il primo posto in campionato, seppure in coabitazione con il Napoli e quello per arrivare tra le magnifiche quattro d’Europa. Insomma, l’Inter deve guardare il bicchiere mezzo pieno e ritrovarsi in fretta".