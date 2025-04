"Come a Verona a novembre — gol e doppio assist nel 5-0 nerazzurro —, come col Genoa a febbraio—la partita del sorpasso sul Napoli —, come nel derby di Coppa Italia, quando ha servito a Calhanoglu il pallone dell’1-1. Stop, le partite da titolare del Tucu finiscono qui, e il bilancio gli sorride, senz’altro più di quanto non abbiano detto i suoi ingressi in corsa. E allora Simone ha deciso, se Correa deve essere, deve partire dall’inizio: la vera incognita, nel bene e nel male, lì davanti sarà lui".