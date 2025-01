"A Lecce, a casa di Conte, Inzaghi gioca proprio contro Antonio. E lo fa con l’unica vera arma che potrà tenerlo in linea di galleggiamento fino al 2 marzo: il turnover". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla formazione che Inzaghi ha in mente per affrontare il Lecce al Via del Mare.

Oggi sono previsti quattro cambi dall’inizio rispetto alla gara di Praga: Darmian per Pavard, Carlos Augusto per Dimarco, Zielinski per Asllani e Frattesi per Barella. In avanti, invece, la ThuLa non si tocca, con Thuram e Lautaro dal 1' anche in campionato.