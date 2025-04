Raramente si è visto un Simone Inzaghi così in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha alzato a modo suo la voce tornando sul pareggio di Parma nella conferenza stampa pre Bayern-Inter. "Per fortuna i miei giocatori sono intelligenti. E' un film già visto quello che è stato scritto dopo Parma, ecco perché ho detto al mio club di non specificare che i cambi erano forzati. Volevo vedere e sentire e puntualmente...". "Si scrive Inzaghi ma si legge Mourinho. Alla vigilia dell’andata del quarto di finale, Simone si gioca la più efficace delle carte della propaganda dello Special One: il rumore dei nemici. Sa bene, l’attuale tecnico nerazzurro, quali e quante insidie stasera all’Allianz Arena aspettino lui e la sua squadra. E per compattarla, dopo i pareggi poco esaltanti con Milan (Coppa Italia) e Parma, punta il dito contro chi contesta l’Inter. Se non inedito, è un Inzaghi insolito", sottolinea Repubblica .

"Il Bayern, nella prima delle due sfide europee all’Inter, avrà qualcosa in meno e qualcosa in più rispetto al solito. In meno, tanti giocatori: non ci saranno Neuer, Davies, Upamecano, Ito, Pavlovic, Coman e soprattutto Musiala, fuori otto settimane per uno strappo muscolare alla coscia sinistra. In più, invece, avrà tanta motivazione. Quella di chi brama la finale in casa, per vendicare la sconfitta del 2012 — sempre a Monaco — contro il Chelsea. Infine, ci sono uno stadio e un popolo decisi a garantire il lungo addio che merita a Thomas Müller. Dopo il Mondiale per club lascerà il club che lo ha tesserato nel 2000".