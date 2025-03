"Non è peccato fare calcoli. Anzi, è doveroso. Simone Inzaghi dirà di no, oggi in conferenza stampa. Dirà che c’è da stare attenti perché il Feyenoord è più fresco e riposato e ha giocatori imprevedibili. E lo ripeterà anche alla squadra, nella riunione video per preparare il ritorno di domani in Champions. Tutto giusto, nessun errore. Ma questo non significa che la formazione di domani sera non sarà pensata e schierata anche ragionando sui giocatori impiegati sabato col Monza e su quella da piazzare domenica a Bergamo contro l’Atalanta. Non c’è dubbio che tra i due impegni - vuoi per il valore dell’avversario, vuoi per lo 0-2 accumulato all’andata in Olanda - il match più difficile sia quello contro Gasperini. Ecco perché almeno metà squadra tra domani e domenica sarà diversa, ragionando sui titolari", scrive La Gazzetta dello Sport.