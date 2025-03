"Il bis scudetto lo farebbe entrare ancor di più nella storia del club. Solo quattro allenatori fin qui sono riusciti nell’impresa di vincere due campionati consecutivi in nerazzurro: Alfredo Foni, Helenio Herrera, Roberto Mancini e José Mourinho. Inzaghi sarebbe il quinto. Mica male come traguardo. In fondo, è sufficiente questa come motivazione. Molto più che quel milione di premio nel contratto. Su Wikipedia, tra qualche anno, resteranno i trofei vinti e non i soldi guadagnati. Inzaghi riparte da qui. Sono le ore in cui il serbatoio si sta riempiendo, per una volata lunga due mesi. Negli occhi il tecnico ha ancora la vittoria pesantissima contro l’Atalanta. Era d’oro, anche quella", aggiunge Gazzetta.