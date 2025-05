Gli ottimi risultati ottenuti da Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter non sono di certo passati inosservati, e all'estero c'è chi è pronto a puntare proprio sul tecnico nerazzurro per il futuro: nel corso dei mesi sono arrivati sondaggi più o meno concreti, in particolar modo dalla Premier League, ma chi sta facendo tremendamente sul serio in questo momento è l'Al-Hilal.