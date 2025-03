"I precedenti, però, non vanno in campo. Nemmeno il 4-0 di inizio campionato a San Siro e il tecnico piacentino lo sa benissimo: «Era una delle prime partite stagionali e l’Atalanta era in emergenza - ha avvisato Inzaghi nelle dichiarazioni della vigilia a Inter Tv -. Adesso si affrontano due squadre che stanno bene, i due migliori attacchi della A. La posta in palio è molto alta»".