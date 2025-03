L'Inter non può permettersi distrazioni. In campionato Napoli e Atalanta sono vicine e pronte ad approfittare di eventuali passi falsi dei nerazzurri. Per questo Inzaghi vuole tenere alta la tensione nei prossimi allenamenti, nessuna gara potrà essere sottovalutata.

"L’Inter dello scorso anno ha vinto per distacco, di fatto demolendo da febbraio in poi ogni resistenza degli avversari, Juve prima e Milan poi. Questa dovrà farlo forzando l’andatura sul rettilineo finale, tenendo anche in perfetto bilanciamento lo stress psicofisico delle altre due competizioni, Champions soprattutto. La Coppa Italia, in linea teorica, peserebbe meno, se non ci fosse il doppio impegno con il Milan da affrontare e il rischio di un’altra debacle da scongiurare. Inzaghi lo sa. E per questo nelle prossime ore, con il gruppo al completo, parlerà alla squadra mixando l’orgoglio per essere in corsa su tutti i fronti e il richiamo all’attenzione perché il momento è decisivo. E la differenza tra alzare un trofeo e restare a mani vuote rischia di essere sottilissima", sottolinea La Gazzetta dello Sport.