Il Giornale – Inzaghi si dedichi a campionato e CL: bastano e avanzano

Il quotidiano racconta poi la partita, gli errori di Dimarco e Lautaro che l'Inter puntualmente paga col primo tiro in porta del Milan. "Il raddoppio rossonero arriva a inizio secondo tempo e Inzaghi non crede ai suoi occhi e a quel punto libera subito la panchina ordinando 4 cambi. L'Inter prova di testa con de Vrij e poi con un tiro di Calhanoglu che dà la cifra esatta di questa Inter un po' sopraffatta dalla fatica e dalla carretta tirata per oltre 50 gare. Per questo non deve meravigliare se il finale è tutto per il Milan che coglie il terzo centro e va in finale di Coppa Italia dopo sette anni".