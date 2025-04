La botta di Bologna è stata forte, anche per la modalità con cui è arrivata. La sconfitta è stata simile nello sviluppo a quello che arrivò a dicembre a Leverkusen contro il Bayer. Non è un caso: quel giorno in Champions, un po’ come domenica a Bologna, a un certo punto della partita l’Inter ha cominciato a pensare al pareggio. E questo i nerazzurri non sanno farlo. L’Inter vince se va a mille, se spinge sull’acceleratore fino a stritolare l’avversario. Poi semmai sa contenere. Ma gestire no, non è nelle sue corde. E in fondo non l’ha fatto neppure in Europa contro il Bayern.

"In ogni caso, già ieri Inzaghi ha voltato pagina con i suoi. Oggi parlerà alla squadra con la seduta video pre derby. Ma ad Appiano ha già cominciato a far smaltire la rabbia per la sconfitta di domenica. Le energie mentali sono limitate e adesso il serbatoio non è pienissimo: il piano è quello di non disperdere ulteriori forze ripensando a quel che è stato, anche rispetto a un arbitraggio che complessivamente non è piaciuto, e non solo per l’episodio della rimessa laterale finale. Anche perché, sul piano della prestazione complessiva, l’Inter non ha sbagliato partita. Non è stata un’altra Firenze, per intendersi. E allora è giusto voltare pagina senza disperarsi", sottolinea il quotidiano.