Inzaghi per la sfida contro l'Udinese prepara un'Inter da battaglia. Il Corriere della Sera oggi in edicola parla del match che attende i nerazzurri oggi alle 18:

"Quindi Inzaghi prepara un’Inter da battaglia, perché in un ciclo del genere le trappole spesso sono all’inizio. E questa non fa eccezione. E per non caderci dentro il ritorno di Dimarco a un mese dall’infortunio di Napoli, è una svolta per l’Inter che ha dovuto gestire l’emergenza sugli esterni anche con la soluzione Bastoni, rivelatasi molto efficace".