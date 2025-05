Al tecnico nerazzurro non è andato giù il pareggio casalingo ottenuto contro la Lazio che ha forse compromesso la corsa scudetto

Ultima giornata di campionato per l'Inter, impegnata sul campo del Como ma con un orecchio a Napoli, con il sogno di un'impresa che appare razionalmente difficilissima.

La Gazzetta dello Sport spiega la situazione in casa nerazzurra: "Inzaghi è allora lì che balla sul filo. La rabbia post Lazio ancora non gli è passata, chissà se stasera, comunque vada, avrà voglia di polemizzare. Oppure di puntualizzare qualche dichiarazione che in questi giorni poco gli è piaciuta. Ma poco conta, almeno fino a stasera. L'Inter vuole restare aggrappata al sogno. E se lo è ripetuto anche ieri sera nel ritiro di Appiano, 20 chilometri scarsi dallo stadio Sinigaglia".Al tecnico