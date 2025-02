Inzaghi si gode un record personale in Europa in attesa del Feyenoord

L'allenatore nerazzurro è l'unico ad aver centrato gli ottavi di finale in maniera consecutiva per cinque anni, superato pure Guardiola fermo a quattro

In attesa della gara contro il Feyenoord, mister Inzaghi si gode un primato personale che riguarda l'Europa. Lo spiega il Corriere dello Sport: "Il tecnico piacentino è l’unico allenatore a essere andato agli ottavi di finale per cinque anni di fila nel torneo continentale più importante. Nella sua serie ci sono l’annata 2020/2021 quando era sulla panchina della Lazio e poi il poker con l’Inter registrato fino alla stagione attuale".

Un segnale di continuità

L'allenatore nerazzurro è riuscito così a superare Guardiola che si è fermato a quattro stagioni di fila con il City che è stato invece eliminato nel doppio confronto col Real nella nuova edizione della CL iniziata in questa stagione. L'allenatore nerazzurro, che ha toccato l'apice portando in finale di CL la sua Inter nella gara poi persa contro il Manchester, è riuscito a dare una dimensione importante a livello europeo ai nerazzurri che quando è arrivato avevano perso negli anni precedenti la finale di Europa League. Ora vuole continuare la sua scia provando ad andare più avanti per, come dice lui, 'regalarsi un sogno'.