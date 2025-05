"Un’imperturbabilità svanita di colpo al triplice fischio di Inter-Lazio, quando dirigenti e allenatore si sono protetti al chiuso di uno stanzino per oltre un’ora con l’obiettivo di ritrovare la calma e stabilire la linea comunicativa del club. Con i calciatori non c’è stato alcun confronto, almeno non nell’immediato post-partita, ci sarà tempo per affrontare il tema a mente fredda. Tra dirigenza e allenatore c’è invece stato un lungo confronto, Simone Inzaghi è rientrato furente negli spogliatoi e hanno dovuto placare la sua ira. Il disappunto del tecnico non era legato in particolare all’episodio di Bisseck quanto all’andamento degli ultimi mesi, con decisioni arbitrali che, secondo l’Inter, non sempre hanno seguito il filo conduttore della coerenza. Il Var, per esempio, non ha richiamato l’arbitro per il fallo da rigore di N’Dicka su Bisseck (Inter-Roma) e tanto per tornare ai falli di mano, non sono stati puniti né quello di Baschirotto (Lecce-Inter) né quello di Olivera (Inter-Napoli),che toglie il pallone dalla disponibilità di Lautaro".