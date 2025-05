Dopo una settimana difficile e tre sconfitte consecutive, l'Inter ritrova orgoglio e fiducia pareggiando 3-3 contro il Barcellona, in una gara intensa e combattuta. Nonostante il pareggio non garantisca la qualificazione, per Simone Inzaghi è un passo importante verso la ripresa. Il tecnico, secondo la Gazzetta dello Sport, ha ritrovato l’Inter nella sera più complicata. "Non è un pass per la finale, questo. Ma lo è per le certezze ritrovate. Spiegava il tecnico che la gara d’andata avrebbe pesato tanto sulla qualificazione. Lo diceva perché temeva, questa notte. E invece ecco un altro 3-3".