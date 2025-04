Non c'è tempo per guardare indietro. L'Inter deve ritrovare energie che al momento sembrano completamente disperse. Bisogna rialzarsi subito, mercoledì c'è il match d'andata col Barcellona per potersi guadagnare la finale di Champions League.

"La paura di perdere sembra aver superato quasi la voglia di vincere. L’interruttore delle energie si è spento di colpo sotto agli occhi del tecnico e, soprattutto in Italia, è diventato complicato riaccendere la luce. Non bastasse, i muscoli della truppa sono diventati di piombo, appesantiti come la mente stessa. Nonostante questo deserto e una situazione mai vissuta a Milano, il tecnico deve necessariamente trovare un pertugio per fare entrare un po’ di luce. Serve un minimo di speranza, dell’ottimismo da Champions per illuminare i tre giorni che separano dalla sfida di Montjuic. Il Barcellona è l’unico possibile elettroshock in questo spento finale di stagione", analizza La Gazzetta dello Sport.