"In Coppa ci sarà ancora Martinez in porta: Sommer non si tocca, in questa settimana. Vale per lui, vale per Darmian, che ha riposato (quasi integralmente) con il Cagliari. Vestito che calza alla perfezione per Thuram: il francese è stato rimproverato da Inzaghi per un ingresso un po’ così sabato, ma resta ovviamente imprescindibile e nel doppio incrocio Champions-scudetto sarà protagonista. Del resto, che questa fosse una settimana cruciale per la stagione Inzaghi l’aveva ben chiaro appena superato l’stacolo Feyenoord. Mercoledì col Bayern l’Inter eguaglierà il numero di partite giocate in tutta la scorsa stagione: 49. Ma ora i nerazzurri sono entrati in una dimensione diversa: le partite, più che fatiche, sono vitamine", aggiunge il quotidiano.