"Il turnover va in stand by. Tornerà d’attualità in Coppa Italia contro il Milan. Ma oggi no. Oggi gioca l’Inter migliore possibile, perché Dimarco non è al top e quindi a sinistra va Carlos Augusto. E perché Thuram è infortunato, ecco perché vicino a Lautaro ci sarà Correa. Il Tucu e non Arnautovic, perché l’austriaco tornerà buono da titolare proprio nel derby di mercoledì".