Doveva essere una serata relativamente tranquilla, invece la gara col Monza si è rivelata più complessa del previsto. Dopo la paura iniziale, l'Inter ha rimontato la squadra di Nesta e ha trovato tre punti fondamentali in chiave lotta scudetto. "Inzaghi deve essersi reso conto che l’immobilismo tattico-strategico non rende e ha inserito Correa, un attaccante, con relativo cambio di assetto, dal3-5-2 al 3-4-3 o 3-4-1-2. La scelta ha pagato".

"Un’autorete di Kyriakopoulos, pressato da Lautaro su cross di Carlos Augusto, ha fruttato il sorpasso, gol convalidato grazie alla tecnologia, perché a occhio nudo sembrava che la palla, grazie alla straordinaria respinta di Turati, non avesse superato la linea. Thuram si è divorato il 4-2, ha colpito il palo a porta spalancata, e nell’ultimo scorcio di gara l’Inter ha subito un’altra volta gli orgogliosi tentativi del Monza a caccia di un 3-3 che sarebbe stato mirabolante e che avrebbe scompigliato l’alta classifica. Così non è stato, ma l’Inter metta via la lezione in vista del Feyenoord. In Champions, la presunzione di vittoria non paga, anzi porta alla rovina".