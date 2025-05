In casa nerazzurra ci credono e vogliono battere la Lazio per portare avanti l'obiettivo fino all'ultima giornata. Poi si penserà alla Champions

L'Inter è ancora in corsa per lo scudetto a due giornate dalla fine. In casa nerazzurra ci credono e vogliono battere la Lazio per portare avanti l'obiettivo fino all'ultima giornata. Poi si penserà alla Champions.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Inzaghi dunque ha voluto suonare la carica. E per le prossime due partite, al netto dei giusti ragionamenti di condizione fisica per portare tutti al top in vista della finale Champions, l’idea è quella di schierare la migliore formazione, non scegliendo chi eventualmente avrà la testa già (troppo) proiettata al 31 maggio",