E sottolinea come Inzaghi ha cambiato 10 titolari rispetto alla gara col Barcellona e la squadra scelta ha messo in campo tanto possesso palla, "utile a congelare la partita, abbassando i ritmi per risparmiare energie, anche delle riserve. Cambi ritardati rispetto al solito, pure quelli calibrati sulla partita della vita. La gara col Verona la risolve Asllani con un rigore ma resta aperta fino in fondo anche perché nel primo tempo Arnautovic sbaglia un gol in modo grossolano. Dall'intesa emersa in campo sembrerebbe che lui e Correa si siano incontrati per la prima volta giusto l'altro ieri. Carlos Augusto potrebbe mettere in difficoltà Inzaghi quando si sarà da scegliere con chi giocarsi la partita che vale la stagione. Sarà invece Taremi a prendere il posto di Lautaro".