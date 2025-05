L'Inter crede allo scudetto . Il passo falso col Genoa del Napoli è tornato a far sperare i nerazzurri che non vogliono avere rimpianti e puntano a vincere le ultime due partite che rimangono in attesa di novità positive da Parma.

"Non si può dire che non creda al ribaltone, che giochi al risparmio o pensi alle possibili diavolerie di Luis Enrique in Baviera: Simone Inzaghi è sintonizzato solo sul qui e sull’ora, ha davvero in testa lo scudetto-bis. La stessa idea è condivisa dai suoi ragazzi rimasti in ritiro ieri notte ad Appiano: hanno tutti messo tra parentesi i bollori Champions per concentrarsi sulle possibilità di tricolore, cresciute dopo la testata del genoano Vazquez al Maradona", spiega La Gazzetta dello Sport.