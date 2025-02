"Se Martinez, vice Sommer, con il Genoa ha risposto più che discretamente, Taremi continua a deludere. L’innesto non ha attecchito: mancano i gol — appena 3 in 30 presenze, di cui solo uno su azione — e manca soprattutto la personalità per muoversi senza timidezza nel cuore dell’area. Gli ultimi flash, tra la partenza da titolare con la Juve e l’ingresso dalla panchina col Genoa, hanno confermato le difficoltà dell’ex Porto. E riavvolgendo il nastro proprio alla Coppa Italia, a dicembre contro l’Udinese, il quadro peggiora: la gente di San Siro ha ancora negli occhi quel destro sparacchiato sul palo. Ora l’Inter non può più aspettare: la sfida alla Lazio stapperà un nuovo tour de force e Inzaghi avrà bisogno di tutti. Taremi, che farà coppia con Arnautovic, ha un solo modo per svoltare: segnare e magari decidere. Anche ai rigori: in caso di parità al 90’ non ci saranno supplementari", aggiunge il quotidiano.