"Inzaghi ha quasi “giocato” la partita. Sui social è diventata virale un’immagine in cui Theo Hernandez quasi ha dovuto dribblarlo. Ma per lui è sempre così. Oggi, 3 aprile, sono nove anni esatti dal giorno in cui è diventato allenatore professionista. Non c’è da festeggiare, ma da sorridere. L’Inter c’è. E gratta energie anche quando sembrano finite, come ieri sera. Avanti col Parma, avanti in direzione Triplete", aggiunge il quotidiano.