"Inzaghi, in semifinale, ci è andato 2 volte in appena 3 anni. Confermarsi a certi livelli in tempi così ristretti è la dimostrazione di uno status ormai consolidato. E’ tra gli artefici di questo eccellente percorso europeo, la sua abilità nell’affrontare le sfide da dentro o fuori è assodata. 10 semifinali affrontate in carriera, con uno score eccellente: solo in due occasioni, infatti, una con la Lazio e una con l’Inter, sempre in Coppa Italia, ha mancato l’approdo in finale", sottolinea il Corriere dello Sport.