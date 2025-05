"Chissà come farà a recuperare Inzaghi tutte quelle energie - e la voce, come al solito - prima di arrivare alla finale, e ancora prima per giocare la partita contro il Torino nel fine settimana. A un certo punto sembrava volere entrare in campo per dare una mano ai suoi giocatori, quando non ne avevano più - comprensibilmente, negli ultimi minuti dei supplementari, col campo pesante e dopo aver dato tutto. Probabilmente sarebbe saltato in campo anche per abbracciare il salvifico Sommer, ma non ha potuto farlo, fino al fischio finale. Poi l’estasi, meritata, goduta: sulla finale, la firma è sua".