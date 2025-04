Simone Inzaghi cerca la vittoria a Bologna per avvicinare l'obiettivo scudetto, ma anche un traguardo personale

Simone Inzaghi cerca la vittoria a Bologna per avvicinare l'obiettivo scudetto, ma anche un traguardo personale. Qualcosa ottenesse i tre punti oggi al Dall'Ara, infatti, l'allenatore conquisterebbe la 99a vittoria in campionato sulla panchina nerazzurra.

"Inzaghi è vicino alla cifra tonda di vittorie in campionato, sulla panchina dell’Inter. Un successo oggi sarebbe il numero 99. In tutto, fin qui 321 punti su 146 partite: una media punti di 2,20 in nerazzurro, dietro di poco ad Antonio Conte (2,28)".